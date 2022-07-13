***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.07.2022 18:42
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.07.2022
Alım
4,250.00
41,402.50
13.07.2022
Satım
4,000.00
39,142.80
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045223
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -25,94
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.388
18:0517,4132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0990
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4606
En Düşük
17,2317
18:0517,6220
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2333
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6836
En Düşük
17,3268
18:05972,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 13,22
|Açılış
|: 972,95
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
979,44
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|83,05
|96.684.223
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|42.006.359
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|102.127.972
|% 10,00
|
|SMRTG
|31,78
|386.817.111
|% 9,97
|
|ORGE
|9,93
|61.255.698
|% 9,97
|
|SILVR
|24,48
|4.275.873
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|47.526.298
|% -9,99
|
|RUBNS
|13,13
|250.670.746
|% -9,64
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|LIDFA
|9,90
|30.930.514
|% -9,09
|
|THYAO
|49,20
|3.567.251.039
|% -0,69
|
|SISE
|20,82
|1.255.449.193
|% -3,25
|
|EREGL
|25,98
|932.861.702
|% -2,04
|
|TUPRS
|233,20
|782.703.938
|% -4,07
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|EKGYO
|2,81
|556.024.686
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,18
|681.129.901
|% -1,88
|
|ISCTR
|4,46
|365.068.238
|% -0,67
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4171
|17,4187
|% 0,60
|
|Euro
|17,5529
|17,6245
|% 1,36
|
|Sterlin
|20,6641
|20,7677
|% 0,83
|
|Frank
|17,7137
|17,8204
|% 0,97
|
|Riyal
|4,6247
|4,6479
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|11,13
|
|Altın Gr.
|972
|972
|12,27
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.667
|60,00
|
|Tam
|6.573
|6.737
|138,00
|
|Yarım
|3.203
|3.279
|51,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.641
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,29
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,24
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DAGHL
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 622, 343 adet işlem
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17:58IZFAS
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 701, 069 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 5 kaybederek (% -2.02 ) 2, 107
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FENER, SMRTG, ESCOM, KLRHO, ERBOS, YBTAS, ORGE, YEOTK, KONYA
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17:56
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