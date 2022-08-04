***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.08.2022 20:07
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
04.08.2022
Alım
1,000.00
8,972.50
04.08.2022
Satım
1,010.00
9,109.73
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052069
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 39,21
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
18:0518,3939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1518
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4004
En Düşük
18,2123
18:051.032,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 15,14
|Açılış
|: 1.032,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,53
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|4,29
|272.681.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|24,86
|22.530.537
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.696.325
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.351.149
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|556.631.860
|% 9,99
|
|KZBGY
|46,58
|158.094.934
|% -9,99
|
|SRVGY
|96,70
|89.266.275
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% -9,95
|
|TURGG
|220,50
|44.737.119
|% -8,96
|
|BRKO
|2,00
|4.760.621
|% -7,41
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,55
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 2,06
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 7,66
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.562
|% 0,42
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 8,36
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 2,85
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9334
|17,9415
|% 0,08
|
|Euro
|18,3538
|18,3939
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,7192
|21,8281
|% 0,05
|
|Frank
|18,6903
|18,8029
|% 0,56
|
|Riyal
|4,7594
|4,7832
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|25,88
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|14,76
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.900
|6.984
|81,00
|
|Yarım
|3.362
|3.414
|39,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.707
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,19
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,06
|
|B. Petrol
|93,39
|93,39
|-3,39
|
Seans Raporu
18:05
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17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO