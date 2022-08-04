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***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

04.08.2022 20:07
***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşl


***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
    İşlem Tarihi
    İşlem Niteliği
    İşleme konu payların nominal  tutarı (TL)
    İşlem Tutarı (TL)

    04.08.2022
    Alım
    1,000.00
    8,972.50

    04.08.2022
    Satım
    1,010.00
    9,109.73





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052069


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 4,29 272.681.847 % 10,00  
DAGHL 24,86 22.530.537 % 10,00  
KRPLS 8,26 61.696.325 % 9,99  
KLMSN 14,31 48.351.149 % 9,99  
TMSN 59,45 556.631.860 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9334 17,9415 % 0,08  
Euro 18,3538 18,3939 % 0,83  
Sterlin 21,7192 21,8281 % 0,05  
Frank 18,6903 18,8029 % 0,56  
Riyal 4,7594 4,7832 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 25,88  
Altın Gr. 1.032 1.032 14,76  
Cumhuriyet 6.873 6.977 85,00  
Tam 6.900 6.984 81,00  
Yarım 3.362 3.414 39,00  
Çeyrek 1.686 1.707 20,00  
Gümüş.Ons 20,17 20,19 0,11  
Gümüş Gr. 11,62 11,64 0,06  
B. Petrol 93,39 93,39 -3,39  
Seans Raporu 18:05
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