***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.08.2022 18:50
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
09.08.2022
Alım
750.00
6,707.50
09.08.2022
Satım
1,250.00
11,175.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053679
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,8987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0509
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,3024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.032,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,43
|Açılış
|: 1.032,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8797
|17,8838
|% -0,37
|
|Euro
|18,2705
|18,2858
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,5456
|21,6537
|% -0,21
|
|Frank
|18,6785
|18,7910
|% -0,07
|
|Riyal
|4,7427
|4,7665
|% -0,26
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|6,71
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,72
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.915
|6.989
|2,00
|
|Yarım
|3.369
|3.417
|1,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.708
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,49
|20,52
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,12
|
|B. Petrol
|96,06
|96,06
|-0,59
|