***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.09.2022 18:31
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
07.09.2022
Alım
250.00
2,237.50
07.09.2022
Satım
250.00
2,242.50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061131
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,2201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1688
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,2201
En Düşük
18,0019
18:051.004,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.004,17
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.004,86
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2216
|18,2304
|% -0,02
|
|Euro
|18,2037
|18,2174
|% 0,92
|
|Sterlin
|20,8879
|20,9926
|% -0,22
|
|Frank
|18,5243
|18,6359
|% 0,46
|
|Riyal
|4,8356
|4,8598
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|12,89
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|7,34
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.782
|6.875
|35,00
|
|Yarım
|3.305
|3.358
|19,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.682
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,37
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,19
|
|B. Petrol
|88,58
|88,58
|-4,25
|