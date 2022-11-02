***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.11.2022 19:00
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
02.11.2022
Alım
1,250.00
12,827.50
02.11.2022
Satım
1,000.00
10,297.50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076381
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0371
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6672
En Düşük
18,5393
18:0518,3888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
18:05985,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,75
|Açılış
|: 985,98
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.565.284
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|292.178.695
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.946.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|187.861.762
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.708.734
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|284.631.069
|% -9,25
|
|LIDER
|44,00
|60.904.266
|% -8,83
|
|KRGYO
|8,05
|119.698.499
|% -7,36
|
|YAPRK
|48,90
|44.519.931
|% -6,68
|
|HEDEF
|13,89
|120.511.286
|% -5,96
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 7,62
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% -1,56
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% -3,88
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 5,05
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 1,50
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 7,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6150
|18,6180
|% 0,17
|
|Euro
|18,3639
|18,3809
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,2692
|21,3758
|% -0,08
|
|Frank
|18,5596
|18,6714
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-0,89
|
|Altın Gr.
|986
|986
|1,14
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.633
|6.696
|1,00
|
|Yarım
|3.232
|3.273
|0,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.636
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|96,25
|96,25
|1,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
-
17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de