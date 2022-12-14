***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.12.2022 18:45
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
14.12.2022
Alım
4,472.00
57,361.99
14.12.2022
Satım
4,472.00
57,580.59
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087384
BIST
18:055.067
En Yüksek
|Değişim
|: -3,61%
|| -189,69
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.042
18:0518,6174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0252
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
18:0519,9255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1101
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9325
En Düşük
19,7315
18:051.082,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,75
|Açılış
|: 1.082,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.075,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|1.313,40
|337.211.513
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|556.346
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|841.571.880
|% 10,00
|
|KUYAS
|27,98
|68.437.681
|% 9,98
|
|DGNMO
|8,84
|129.566.050
|% -9,98
|
|DIRIT
|4,63
|391.892
|% -9,92
|
|IHGZT
|1,65
|288.844.353
|% -9,84
|
|YESIL
|4,37
|45.059.937
|% -9,15
|
|METRO
|2,12
|72.811.766
|% -8,62
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|THYAO
|137,00
|9.120.950.855
|% -4,86
|
|ASELS
|56,40
|8.692.594.857
|% -4,97
|
|AKBNK
|17,29
|6.521.073.234
|% -0,97
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,57
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|EKGYO
|7,95
|5.826.385.532
|% 0,51
|
|SKBNK
|2,72
|1.933.113.515
|% -1,45
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,57
|
|YKBNK
|11,12
|5.519.611.509
|% -3,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6153
|18,6174
|% -0,14
|
|Euro
|19,8945
|19,9255
|% 0,56
|
|Sterlin
|23,0585
|23,1742
|% 0,37
|
|Frank
|20,0891
|20,2101
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9374
|4,9622
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.082
|1.082
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.262
|7.329
|-15,00
|
|Yarım
|3.517
|3.583
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.764
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,30
|0,08
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|2,26
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
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17:58XU100
Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
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17:58HEDEF
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 964 adet işlem
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17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem