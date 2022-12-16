***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.12.2022 18:39
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
16.12.2022
Alım
250.00
3,575.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088157
BIST
17:595.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 25,47
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5918,6477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5919,7997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0223
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7800
17:591.072,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,11
|Açılış
|: 1.072,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.075,31
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKSN
|25,30
|9.642.402
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|26.523.957
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.862.918
|% 9,99
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|ATEKS
|122,40
|61.193.060
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|4.751.242
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|1.048.937.124
|% -9,99
|
|ALFAS
|287,60
|330.868.764
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|168.716.192
|% -9,98
|
|COSMO
|80,05
|4.849.289
|% -9,96
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|THYAO
|139,30
|7.068.350.765
|% -0,57
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|AKBNK
|18,65
|5.284.909.518
|% 0,81
|
|EKGYO
|8,22
|5.050.980.318
|% 4,31
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6349
|18,6516
|% 0,04
|
|Euro
|19,7758
|19,7904
|% -0,16
|
|Sterlin
|22,6264
|22,7399
|% -0,04
|
|Frank
|19,9564
|20,0766
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9413
|4,9661
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|10,48
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|7,81
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.239
|7.299
|41,00
|
|Yarım
|3.505
|3.568
|20,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.784
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,86
|13,88
|0,03
|
|B. Petrol
|78,75
|78,75
|-2,46
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de