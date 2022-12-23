***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.12.2022 23:20
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
23.12.2022
Alım
1,732.00
23,760.64
23.12.2022
Satım
1,799.00
24,765.22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089672
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0593
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.078,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.078,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6686
|18,6956
|% 0,18
|
|Euro
|19,8203
|19,8589
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,4073
|22,5196
|% 0,06
|
|Frank
|19,9067
|20,0266
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9500
|4,9748
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|5,35
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|3,80
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.287
|7.354
|36,00
|
|Yarım
|3.529
|3.597
|19,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.799
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|0,10
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|3,56
|