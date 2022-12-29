***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.12.2022 18:38
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
29.12.2022
Alım
2,548.00
33,391.00
29.12.2022
Satım
2,548.00
33,521.26
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091266
BIST
18:055.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 131,31
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.477
En Düşük
5.332
18:0518,7066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0038
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0520,0077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1511
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
20,0077
En Düşük
19,8499
18:051.091,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,09
|Açılış
|: 1.091,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.094,45
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|11,22
|95.692.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|96.042.666
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.105.423
|% 10,00
|
|ORMA
|74,80
|1.680.382
|% 10,00
|
|BRKVY
|39,38
|494.614.616
|% 10,00
|
|ULUFA
|11,52
|124.306.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|1.158.092
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,68
|1.349.529.204
|% -9,68
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|OZSUB
|18,30
|35.169.959
|% -4,69
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|THYAO
|142,30
|6.441.918.661
|% 1,57
|
|ENKAI
|34,14
|5.031.358.057
|% 7,09
|
|SISE
|43,04
|4.183.973.337
|% 3,26
|
|ASELS
|58,80
|3.742.106.697
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,62
|3.561.572.295
|% 5,64
|
|YKBNK
|12,00
|2.896.022.413
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,09
|3.521.499.228
|% 3,08
|
|PETKM
|19,86
|3.687.077.767
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,92
|2.246.016.322
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7019
|18,7114
|% 0,01
|
|Euro
|19,9574
|19,9968
|% 0,71
|
|Sterlin
|22,4961
|22,6089
|% 0,34
|
|Frank
|20,1798
|20,3014
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9611
|4,9860
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|12,36
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|5,58
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.366
|7.432
|42,00
|
|Yarım
|3.567
|3.632
|14,00
|
|Çeyrek
|1.789
|1.816
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,29
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|-0,82
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 67 artarak (% 1.86 ) 4, 812
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ALGYO, TERA, BRMEN, RYSAS, DOGUB, DIRIT, ARCLK, YAYLA, TUREX
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, UMPAS
-
17:59
BRMEN, VESBE, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AHGAZ, MEDTR, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında