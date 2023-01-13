***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.01.2023 19:50
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.01.2023
Alım
2,893.00
31,162.60
13.01.2023
Satım
2,895.00
31,362.75
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102315
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
18:0518,7876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
18:0520,3621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0304
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
18:051.160,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 14,60
|Açılış
|: 1.160,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.161,71
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|11,37
|103.276.399
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.427.901
|% 10,00
|
|BRKSN
|9,90
|3.317.334
|% 10,00
|
|BFREN
|4.875,20
|160.192.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.384.004
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|OTTO
|85,85
|145.858
|% -8,67
|
|COSMO
|106,70
|13.343.125
|% -8,02
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% -5,84
|
|THYAO
|134,70
|8.141.393.455
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|6.168.107.534
|% 1,97
|
|ASELS
|55,25
|5.579.089.633
|% -1,16
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,21
|2.920.426.564
|% 1,88
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,63
|561.672.975
|% -0,38
|
|PETKM
|17,77
|3.435.899.460
|% 2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7832
|18,7876
|% 0,02
|
|Euro
|20,3344
|20,3621
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,9220
|23,0369
|% 0,23
|
|Frank
|20,2180
|20,3398
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9895
|5,0145
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|21,92
|
|Altın Gr.
|1.161
|1.161
|14,77
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.885
|7.967
|157,00
|
|Yarım
|3.842
|3.899
|77,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.949
|38,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|14,65
|14,67
|0,30
|
|B. Petrol
|85,16
|85,16
|1,13
|