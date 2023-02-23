***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.02.2023 18:27
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
23.02.2023
Alım
500.00
5,212.50
23.02.2023
Satım
983.00
10,252.86
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116448
BIST
18:055.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,79
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
18:0518,8752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
18:0519,9947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0137
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
18:051.105,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.105,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.102,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|78,10
|23.554.703
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|80.393.298
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|96.770.035
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|12.187.878
|% 9,99
|
|ULUSE
|316,00
|40.349.647
|% 9,99
|
|NUHCM
|148,50
|52.823.127
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|18.123.730
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|130.905.401
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|42.732.732
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|15.177.927
|% -10,00
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EREGL
|44,38
|4.527.137.919
|% -2,46
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|THYAO
|136,60
|3.087.930.838
|% 0,15
|
|OYAKC
|39,96
|2.996.290.410
|% -3,76
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EKGYO
|8,09
|2.095.325.910
|% 0,62
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,27
|1.815.862.769
|% 1,20
|
|IZMDC
|6,01
|802.433.028
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8711
|18,8752
|% 0,02
|
|Euro
|19,9854
|19,9947
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,5744
|22,6876
|% -0,37
|
|Frank
|20,1178
|20,2390
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0148
|5,0399
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-3,69
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.542
|7.613
|-28,00
|
|Yarım
|3.684
|3.726
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.842
|1.863
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,36
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,96
|-0,09
|
|B. Petrol
|82,21
|82,21
|1,61
|