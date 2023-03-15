***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.03.2023 19:01
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
15.03.2023
Alım
2,347.00
23,625.28
15.03.2023
Satım
1,997.00
20,187.34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125297
BIST
18:055.122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -85,75
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.065
18:0518,9914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 19,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
18:0520,0515
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -0,3142
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
19,9745
18:051.179,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 17,78
|Açılış
|: 1.179,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9855
|18,9914
|% 0,09
|
|Euro
|20,0388
|20,0515
|% -1,54
|
|Sterlin
|22,7538
|22,8679
|% -1,09
|
|Frank
|20,4038
|20,5267
|% -1,33
|
|Riyal
|5,0382
|5,0635
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|26,51
|
|Altın Gr.
|1.181
|1.182
|19,84
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.965
|8.036
|122,00
|
|Yarım
|3.891
|3.932
|60,00
|
|Çeyrek
|1.945
|1.966
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,37
|0,12
|
|B. Petrol
|71,99
|71,99
|-5,46
|