***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.06.2023 18:37
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.06.2023
Alım
4,780.00
55,582.90
13.06.2023
Satım
6,031.00
69,722.74
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158460
BIST
18:055.429
En Düşük
|Değişim
|: -2,86%
|| -159,93
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
18:0523,6281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0156
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
18:0525,5129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1581
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
18:051.474,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,61
|Açılış
|: 1.474,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|50.941,00
|2.648.932
|% 10,00
|
|METUR
|5,17
|56.129.639
|% 10,00
|
|VKFYO
|17,38
|31.961.933
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.163.823
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|299.742.432
|% 9,98
|
|SASA
|56,35
|6.813.468.928
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.343.743.083
|% -9,97
|
|ETYAT
|4,44
|3.138.084
|% -9,39
|
|BRSAN
|238,30
|973.999.617
|% -8,70
|
|EUKYO
|5,47
|8.599.189
|% -8,53
|
|THYAO
|177,80
|8.391.542.504
|% -3,00
|
|SASA
|56,35
|6.813.468.928
|% -9,98
|
|EREGL
|37,40
|4.356.360.468
|% -1,42
|
|KRDMD
|21,58
|3.878.695.630
|% 1,03
|
|AKBNK
|18,03
|3.496.442.882
|% -0,28
|
|EKGYO
|7,41
|2.287.417.345
|% -4,14
|
|YKBNK
|11,75
|3.276.153.343
|% -0,76
|
|ISCTR
|12,98
|2.660.048.482
|% -0,92
|
|AKBNK
|18,03
|3.496.442.882
|% -0,28
|
|KRDMD
|21,58
|3.878.695.630
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6224
|23,6281
|% 0,07
|
|Euro
|25,4808
|25,5129
|% 0,62
|
|Sterlin
|29,6791
|29,8279
|% 0,73
|
|Frank
|25,9722
|26,1287
|% 0,33
|
|Riyal
|6,2820
|6,3135
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-16,81
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.474
|-12,36
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.801
|4.890
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.400
|2.445
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|17,95
|17,96
|-0,31
|
|B. Petrol
|74,05
|74,05
|2,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem