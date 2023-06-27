***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.06.2023 13:01
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.06.2023
Alım
1,035.00
11,822.10
27.06.2023
Satım
1,750.00
19,972.50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162649
BIST
'
12:355.759
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 26,25
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.767
12:3526,0060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1022
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,2046
En Düşük
25,5158
12:3528,5111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2001
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3000
|
28,5679
En Düşük
27,8733
12:351.611,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.611,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,87
|
1.621,63
En Düşük
1.580,29
BIST En Aktif Hisseler12:35
|BRYAT
|1.373,30
|173.625.591
|% 10,00
|
|UFUK
|70,95
|4.070.725
|% 10,00
|
|ACSEL
|78,70
|34.380.579
|% 9,99
|
|ALCAR
|559,30
|78.857.543
|% 9,99
|
|MAKTK
|4,74
|152.385.862
|% 9,98
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% -9,97
|
|MAKIM
|26,90
|14.244.317
|% -4,68
|
|ARASE
|163,10
|38.847.745
|% -3,61
|
|MACKO
|87,10
|23.057.160
|% -3,60
|
|PASEU
|31,20
|179.961.953
|% -3,17
|
|THYAO
|193,70
|3.379.027.826
|% 1,41
|
|ASTOR
|66,45
|2.985.145.855
|% 9,93
|
|KOZAL
|24,80
|1.369.465.909
|% -1,04
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,07
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% -9,97
|
|ZOREN
|3,46
|416.558.472
|% 7,12
|
|EKGYO
|7,40
|735.280.245
|% -0,67
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,07
|
|ODAS
|7,39
|578.325.460
|% 8,04
|
|YKBNK
|12,98
|905.897.858
|% -1,14
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9669
|26,0060
|% 0,39
|
|Euro
|28,4325
|28,5111
|% 0,71
|
|Sterlin
|33,0458
|33,2116
|% 0,41
|
|Frank
|29,0022
|29,1769
|% 0,44
|
|Riyal
|6,9231
|6,9578
|% 0,29
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|1,28
|
|Altın Gr.
|1.608
|1.609
|2,86
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.134
|5.343
|19,00
|
|Çeyrek
|2.575
|2.671
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,14
|19,15
|0,12
|
|B. Petrol
|72,89
|72,89
|-1,46
|