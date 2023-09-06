***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.09.2023 22:15
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.09.2023
Alım
3,875.00
115,522.28
06.09.2023
Satım
4,139.00
123,693.88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192402
BIST
'
18:058.182
En Düşük
|Değişim
|: -0,66%
|| -54,47
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.128
En Yüksek
8.299
18:0526,8246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0548
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8713
En Düşük
26,4038
18:0528,7775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0563
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9675
En Düşük
28,4686
18:051.652,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -4,29
|Açılış
|: 1.652,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.663,56
En Düşük
1.634,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|56,10
|44.895.842
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|740.292.989
|% 10,00
|
|MIATK
|426,90
|545.283.458
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|203.570.501
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|82.183.608
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|42.624.752
|% -10,00
|
|KENT
|387,00
|4.723.006
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|411.352.238
|% -9,99
|
|CMENT
|181,50
|3.470.713
|% -9,97
|
|BALAT
|20,52
|4.010.194
|% -9,92
|
|ASELS
|41,18
|10.583.338.712
|% 6,96
|
|IZENR
|65,55
|9.407.877.120
|% -8,70
|
|EREGL
|46,46
|8.797.847.830
|% 1,00
|
|ISCTR
|24,56
|8.058.224.355
|% 4,16
|
|EKGYO
|9,24
|7.330.830.255
|% -2,12
|
|EKGYO
|9,24
|7.330.830.255
|% -2,12
|
|YKBNK
|16,89
|6.302.423.864
|% -1,46
|
|ISCTR
|24,56
|8.058.224.355
|% 4,16
|
|ZOREN
|4,83
|1.400.487.575
|% -1,63
|
|HALKB
|15,80
|4.192.057.658
|% 7,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8152
|26,8246
|% 0,20
|
|Euro
|28,7652
|28,7775
|% 0,20
|
|Sterlin
|33,4362
|33,6039
|% -0,26
|
|Frank
|29,9641
|30,1446
|% -0,00
|
|Riyal
|7,1284
|7,1642
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-9,34
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|-4,43
|
|Cumhuriyet
|11.253
|11.423
|-22,00
|
|Tam
|10.984
|11.103
|-41,00
|
|Yarım
|5.509
|5.573
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.786
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|19,97
|19,99
|-0,27
|
|B. Petrol
|90,68
|90,68
|0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 743, 180 adet işlem
-
17:58SAYAS
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 77.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 178, 937 adet işlem
-
17:56ISMEN
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 40.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 266, 972 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 8, 241 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 155, 808.00 milyon TL de
-
17:55DGNMO
Yüzde 9.54 oranında artışla 12.75 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 959, 255 adet işlem