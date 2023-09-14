***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.09.2023 18:31
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
14.09.2023
Alım
6,676.00
186,254.60
14.09.2023
Satım
6,676.00
186,497.86
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195152
BIST
'
18:058.119
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 104,86
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.119
18:0526,9448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0091
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
18:0528,7594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1600
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7076
18:051.654,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.654,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|39,60
|44.204.450
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.469.847
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.329,80
|684.642.531
|% 10,00
|
|ISATR
|665.500,00
|665.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|1.268.707
|% 10,00
|
|USAK
|9,09
|76.440.873
|% -10,00
|
|BALAT
|20,36
|3.654.665
|% -9,99
|
|AYCES
|433,70
|297.631.422
|% -9,98
|
|TDGYO
|12,01
|26.207.339
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.143.239.769
|% -9,96
|
|SASA
|49,50
|8.282.694.075
|% -0,40
|
|SISE
|56,60
|8.077.504.169
|% 2,44
|
|THYAO
|238,50
|7.849.781.075
|% 2,93
|
|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
|% 0,37
|
|KOZAL
|31,22
|6.111.881.619
|% 2,70
|
|YKBNK
|16,14
|4.697.145.820
|% -1,22
|
|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
|% 0,37
|
|ZOREN
|4,81
|1.331.441.150
|% 0,00
|
|KATMR
|2,01
|546.416.657
|% -3,37
|
|EKGYO
|8,61
|1.964.048.436
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9342
|26,9442
|% 0,03
|
|Euro
|28,7257
|28,7560
|% -0,57
|
|Sterlin
|33,3533
|33,5206
|% -0,58
|
|Frank
|29,9502
|30,1306
|% -0,24
|
|Riyal
|7,1603
|7,1962
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|2,17
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.656
|2,71
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|11.012
|11.124
|19,00
|
|Yarım
|5.523
|5.585
|9,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.793
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,66
|19,68
|-0,11
|
|B. Petrol
|93,59
|93,59
|1,71
|