***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.09.2023 18:33
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.09.2023
Alım
1,770.00
49,307.20
27.09.2023
Satım
1,500.00
41,825.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197708
BIST
'
18:058.214
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -28,50
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.171
En Yüksek
8.299
18:0527,3177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0741
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
18:0528,6922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,1104
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
18:051.645,53
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -17,78
|Açılış
|: 1.645,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.645,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|2.854,30
|123.502.443
|% 10,00
|
|REEDR
|14,96
|1.114.660.019
|% 10,00
|
|SAYAS
|130,90
|985.919.292
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.177.172.311
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|24.997.150
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|909.994.881
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|104.552.018
|% -9,99
|
|EKIZ
|38,70
|1.411.766
|% -9,58
|
|SNKRN
|26,84
|4.806.584
|% -8,96
|
|MERCN
|45,22
|147.429.762
|% -8,94
|
|THYAO
|230,40
|10.423.637.540
|% 1,27
|
|TUPRS
|163,70
|8.527.577.437
|% -3,54
|
|ISCTR
|25,50
|6.086.569.118
|% 3,07
|
|CIMSA
|313,00
|5.119.188.034
|% 2,89
|
|SASA
|48,32
|4.467.510.108
|% -4,22
|
|ZOREN
|5,18
|2.255.755.867
|% -4,25
|
|EKGYO
|8,04
|2.927.884.506
|% 0,25
|
|KATMR
|2,43
|692.750.445
|% 5,65
|
|SKBNK
|6,48
|1.661.575.411
|% -0,31
|
|ADESE
|2,41
|604.672.871
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3114
|27,3177
|% 0,27
|
|Euro
|28,6786
|28,6922
|% -0,38
|
|Sterlin
|32,9890
|33,1545
|% 0,01
|
|Frank
|29,5103
|29,6881
|% -0,30
|
|Riyal
|7,2592
|7,2956
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-27,32
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.646
|-17,78
|
|Cumhuriyet
|11.270
|11.440
|-69,00
|
|Tam
|10.961
|11.071
|-87,00
|
|Yarım
|5.497
|5.559
|-43,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.779
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|19,72
|19,74
|-0,27
|
|B. Petrol
|94,34
|94,34
|1,91
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GSDHO
Yüzde 5.15 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 043, 558 adet işlem
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17:58YAPRK
Yüzde 9.97 oranında artışla 130.20 lira fiyatla işlem gören hissede 339, 616 adet işlem
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17:57MTRKS
Yüzde 7.82 oranında artışla 65.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 801, 087 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 8, 259 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 130, 228.00 milyon TL de
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17:55DURDO
Yüzde 8.44 oranında artışla 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 067, 656 adet işlem