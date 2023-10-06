***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.10.2023 21:25
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.10.2023
Alım
1,500.00
42,070.00
06.10.2023
Satım
1,250.00
35,253.48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201480
BIST
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18:008.465
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -23,05
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
18:0027,6098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0572
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
18:0029,2554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0719
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
18:001.626,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 14,25
|Açılış
|: 1.626,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.629,74
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ISKUR
|4.620.000,00
|4.620.000
|% 10,00
|
|GEREL
|29,92
|276.793.479
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.198.930.058
|% 10,00
|
|GIPTA
|42,68
|1.085.265.272
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|31.726.647
|% 10,00
|
|AKFYE
|18,03
|1.721.240.933
|% -9,17
|
|BALAT
|30,46
|6.239.092
|% -7,64
|
|ATATP
|66,40
|57.281.761
|% -7,13
|
|DIRIT
|8,89
|788.303
|% -5,93
|
|UMPAS
|7,81
|1.725.966
|% -5,68
|
|THYAO
|238,40
|7.375.272.445
|% -1,28
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 5,11
|
|PETKM
|23,10
|6.005.515.143
|% -1,70
|
|EREGL
|44,94
|5.873.582.673
|% 1,54
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,16
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 5,11
|
|ZOREN
|6,83
|2.765.074.258
|% -2,15
|
|SKBNK
|6,93
|2.331.979.114
|% -0,57
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,16
|
|IHLAS
|1,38
|355.335.317
|% 6,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6015
|27,6098
|% 0,21
|
|Euro
|29,2316
|29,2554
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,7075
|33,8766
|% 0,65
|
|Frank
|30,2397
|30,4219
|% 0,55
|
|Riyal
|7,3383
|7,3751
|% 0,20
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|11,50
|
|Altın Gr.
|1.627
|1.628
|15,10
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|11.010
|11.124
|117,00
|
|Yarım
|5.522
|5.579
|59,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.789
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,57
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|19,17
|19,20
|0,61
|
|B. Petrol
|84,73
|84,73
|0,66
|
Seans Raporu
18:00
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17:59EGGUB
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