***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.10.2023 21:53
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.10.2023
Alım
2,316.00
59,702.70
13.10.2023
Satım
2,457.00
63,249.68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206345
BIST
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18:058.113
En Düşük
|Değişim
|: -1,77%
|| -145,97
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
18:0527,7642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0385
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
18:0529,2055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0652
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
18:051.722,23
En Yüksek
|Değişim
|: 3,35%
|| 55,86
|Açılış
|: 1.723,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.726,40
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|53,90
|52.280.818
|% 10,00
|
|ERBOS
|237,60
|692.560.510
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|29.279.943
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.410.450
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|143.255.636
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|2.715.774
|% -9,99
|
|ACSEL
|116,50
|341.401.521
|% -9,97
|
|SNKRN
|31,60
|6.893.063
|% -9,97
|
|BAKAB
|76,35
|75.462.922
|% -9,96
|
|IHAAS
|16,29
|349.645.285
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|6.310.901.704
|% -1,29
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|BRSAN
|993,40
|5.437.951.860
|% 0,52
|
|TUPRS
|146,50
|4.636.131.206
|% -0,48
|
|ASELS
|42,60
|4.045.837.479
|% -1,16
|
|EKGYO
|7,64
|2.467.981.810
|% -3,66
|
|ZOREN
|6,24
|1.868.188.816
|% -1,42
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|YKBNK
|18,70
|3.958.447.872
|% -3,41
|
|ODAS
|13,40
|2.695.826.717
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7558
|27,7642
|% 0,14
|
|Euro
|29,1695
|29,2055
|% -0,22
|
|Sterlin
|33,6070
|33,7755
|% -0,15
|
|Frank
|30,6558
|30,8405
|% 0,83
|
|Riyal
|7,3809
|7,4179
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|60,34
|
|Altın Gr.
|1.722
|1.723
|56,41
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.608
|11.717
|290,00
|
|Yarım
|5.822
|5.881
|146,00
|
|Çeyrek
|2.902
|2.940
|72,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|0,85
|
|Gümüş Gr.
|20,23
|20,26
|0,78
|
|B. Petrol
|90,92
|90,92
|4,92
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 272.50 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 061 adet işlem
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17:58DMRGD
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 990, 987 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 57 kaybederek (% -1.13 ) 8, 540
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17:57XU100
Endeks 8, 159 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 96, 691.00 milyon TL de
-
17:57BVSAN
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 116.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 182, 745 adet işlem