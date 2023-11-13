***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.11.2023 18:28
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.11.2023
Alım
4,689.00
132,876.78
13.11.2023
Satım
5,035.00
143,915.50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217599
BIST
'
18:057.568
En Düşük
|Değişim
|: -2,61%
|| -203,04
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.568
En Yüksek
7.786
18:0528,6779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0875
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,6779
En Düşük
28,5658
18:0530,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0294
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6508
En Düşük
30,5915
18:051.789,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.789,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.789,79
En Düşük
1.788,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVTUR
|10,45
|12.566.029
|% 10,00
|
|ATATP
|65,45
|55.872.472
|% 10,00
|
|SANEL
|19,16
|19.520.291
|% 9,99
|
|ARENA
|29,06
|67.686.704
|% 9,99
|
|GRTRK
|40,54
|256.406.772
|% 9,98
|
|QNBFL
|990,00
|5.093.010
|% -10,00
|
|ISBTR
|576.642,50
|12.109.493
|% -10,00
|
|ISBIR
|163,90
|11.070.553
|% -9,99
|
|VANGD
|24,90
|4.320.123
|% -9,98
|
|ORMA
|243,30
|8.985.752
|% -9,97
|
|THYAO
|232,20
|13.509.754.051
|% 1,35
|
|REEDR
|27,30
|4.216.158.797
|% 1,64
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|TUPRS
|147,00
|3.713.749.402
|% -1,87
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|ZOREN
|4,98
|911.665.769
|% -4,60
|
|IHLAS
|1,37
|216.469.820
|% 9,60
|
|YKBNK
|16,12
|2.501.645.243
|% -4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5498
|28,6779
|% 0,31
|
|Euro
|30,5881
|30,6508
|% 0,10
|
|Sterlin
|35,0004
|35,1759
|% -0,00
|
|Frank
|31,5865
|31,7768
|% 0,01
|
|Riyal
|7,5999
|7,6380
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,30
|22,32
|% 0,66
|
|Platin
|867,31
|870,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,54
|989,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,75
|82,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.946,17
|1.946,42
|% 0,66
|