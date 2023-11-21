***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.11.2023 18:35
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
21.11.2023
Alım
4,743.00
136,918.36
21.11.2023
Satım
5,711.00
164,058.36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219223
BIST
'
18:008.047
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 100,25
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.047
18:0028,7978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0585
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8132
En Düşük
28,6767
18:0031,4920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0249
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
18:001.851,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 25,01
|Açılış
|: 1.851,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.858,87
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GARFA
|80,85
|25.029.202
|% 10,00
|
|MARKA
|33,00
|4.604.403
|% 10,00
|
|DOBUR
|84,15
|25.249.499
|% 10,00
|
|ISBTR
|690.757,50
|5.526.060
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.619,00
|30.098.792
|% 9,99
|
|SODSN
|106,20
|4.575.997
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|15.533.750
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|7.702.520
|% -10,00
|
|SNPAM
|157,60
|43.468.024
|% -9,99
|
|BALAT
|30,80
|7.849.250
|% -9,73
|
|THYAO
|268,50
|18.599.165.112
|% 5,40
|
|MIATK
|47,40
|5.232.196.712
|% -7,06
|
|EREGL
|41,10
|4.427.542.087
|% 3,79
|
|ASELS
|46,46
|3.569.004.907
|% 4,17
|
|TUPRS
|154,50
|3.552.718.627
|% 0,59
|
|IHLAS
|1,38
|284.759.267
|% 1,47
|
|ZOREN
|5,10
|1.040.160.881
|% 0,39
|
|EKGYO
|7,62
|1.453.996.341
|% -0,39
|
|SKBNK
|7,53
|1.278.968.565
|% 4,15
|
|ODAS
|11,86
|1.757.806.828
|% 5,42
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7771
|28,7909
|% 0,18
|
|Euro
|31,4758
|31,4952
|% 0,09
|
|Sterlin
|35,9785
|36,1589
|% 0,43
|
|Frank
|32,4713
|32,6669
|% 0,42
|
|Riyal
|7,6506
|7,6890
|% 0,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,88
|23,91
|% 0,66
|
|Platin
|940,55
|942,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.083,94
|1.088,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,87
|81,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.001,87
|2.002,18
|% 0,66
|