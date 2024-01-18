***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.01.2024 18:26
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
18.01.2024
Alım
2,814.00
75,365.20
18.01.2024
Satım
2,953.00
79,321.84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241460
BIST
'
18:058.016
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -8,28
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.016
En Yüksek
8.117
18:0530,1310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
18:0532,8186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7317
18:051.951,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,68
|Açılış
|: 1.951,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HLGYO
|2,65
|5.426.824
|% 49,72
|
|GRTRK
|52,80
|201.443.808
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|27.585.100
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|231.218.185
|% 10,00
|
|BEGYO
|4,95
|476.820.141
|% 10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.950.505.918
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.297.182.479
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|13.941.250
|% -9,97
|
|BAGFS
|26,24
|367.574.942
|% -9,14
|
|SURGY
|42,20
|1.274.700.215
|% -9,09
|
|ASTOR
|110,40
|6.791.024.737
|% 7,92
|
|THYAO
|250,75
|6.538.588.617
|% -0,69
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,70
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 6,69
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% -0,90
|
|EKGYO
|8,98
|2.458.386.855
|% 2,28
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,70
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% -0,90
|
|ZOREN
|4,43
|698.644.299
|% 0,91
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 6,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1236
|30,1288
|% 0,00
|
|Euro
|32,7875
|32,8195
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,0751
|38,2660
|% -0,07
|
|Frank
|34,5358
|34,7439
|% -0,49
|
|Riyal
|8,0091
|8,0493
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,62
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|902,53
|904,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,33
|942,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,10
|79,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,88
|2.014,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, PETKM, KOZAL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 92 artarak (% 0.55 ) 7, 138
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