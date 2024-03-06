***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.03.2024 18:36
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.03.2024
Alım
4,505.00
171,743.50
06.03.2024
Satım
4,255.00
162,851.84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255864
BIST
'
18:058.745
En Düşük
|Değişim
|: -1,31%
|| -115,94
|Açılış
|: 8.856
|
|Önceki Kapanış
|: 8.861
|
8.736
En Yüksek
8.909
18:0531,7727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0091
|Açılış
|: 32,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
31,8016
En Düşük
31,6999
18:0534,8800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1932
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9500
|
34,8800
En Düşük
34,5911
18:052.195,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,48
|Açılış
|: 2.195,97
|
|Önceki Kapanış
|: 2.192,48
|
2.196,82
En Düşük
2.189,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|242,00
|6.502.540
|% 10,00
|
|KAPLM
|170,70
|66.118.831
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.829,00
|675.738.710
|% 9,98
|
|DOBUR
|140,00
|48.121.836
|% 9,98
|
|KSTUR
|5.317,50
|7.604.025
|% 9,98
|
|ATATP
|127,80
|238.023.818
|% -10,00
|
|KFEIN
|161,10
|237.481.137
|% -10,00
|
|SONME
|90,45
|26.617.867
|% -10,00
|
|ERSU
|25,74
|33.828.416
|% -10,00
|
|PAPIL
|130,50
|329.553.966
|% -10,00
|
|THYAO
|261,00
|9.384.058.075
|% -1,60
|
|LMKDC
|34,32
|8.173.203.428
|% -9,97
|
|TUPRS
|169,00
|6.994.654.433
|% 2,36
|
|EREGL
|44,28
|5.976.356.187
|% -2,47
|
|PATEK
|130,40
|4.514.153.542
|% -0,53
|
|ISCTR
|9,82
|2.397.347.129
|% -2,77
|
|EKGYO
|10,68
|2.560.964.273
|% -4,30
|
|LMKDC
|34,32
|8.173.203.428
|% -9,97
|
|KOZAL
|23,58
|4.510.962.976
|% -3,36
|
|ZOREN
|5,19
|860.538.872
|% -3,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,7710
|31,7910
|% 0,09
|
|Euro
|34,6656
|34,7848
|% 0,28
|
|Sterlin
|40,3494
|40,5518
|% 0,00
|
|Frank
|35,8994
|36,1157
|% 0,08
|
|Riyal
|8,4508
|8,4932
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,15
|24,20
|% 0,66
|
|Platin
|912,65
|914,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.046,28
|1.050,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,92
|82,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.147,75
|2.148,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 69 kaybederek (% -0.55 ) 9, 275
-
17:58XU100
Endeks 8, 765 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 08 altında . İşlem hacmi 99, 734.00 milyon TL de
-
17:58AKSGY
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 16.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 210, 672 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 819, 257 adet işlem
-
17:56HDFGS
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 022, 020 adet işlem