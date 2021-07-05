***OYYAT* *OYA* *VBTYZ*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
05.07.2021 18:26
***OYYAT******OYA******VBTYZ*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBT Yazılım A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946387
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 15,97
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.393
En Düşük
1.376
18:058,6718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0078
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
18:0510,3084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0101
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2651
18:05499,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,54
|Açılış
|: 499,35
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|11,77
|8.855.497
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.794.158
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.703.680
|% 10,00
|
|ESEN
|31,78
|123.885.093
|% 9,97
|
|BIOEN
|24,74
|216.613.905
|% 9,96
|
|PKENT
|2.304,00
|2.380.884
|% -10,00
|
|TACTR
|31,42
|1.205.363
|% -9,97
|
|METUR
|5,04
|69.384.966
|% -6,67
|
|DIRIT
|3,75
|213.605
|% -5,78
|
|KERVN
|0,64
|789.419
|% -4,48
|
|THYAO
|14,12
|1.207.930.659
|% 2,77
|
|GARAN
|8,64
|1.033.370.146
|% 2,86
|
|KOZAL
|111,40
|806.968.901
|% -1,24
|
|SASA
|29,54
|690.158.596
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,92
|386.192.519
|% 2,67
|
|GARAN
|8,64
|1.033.370.146
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,23
|255.931.527
|% 1,83
|
|PEKGY
|1,29
|142.092.243
|% 6,61
|
|THYAO
|14,12
|1.207.930.659
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,90
|134.023.471
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6684
|8,6725
|% -0,08
|
|Euro
|10,2912
|10,2973
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9748
|12,0348
|% 0,05
|
|Frank
|9,3649
|9,4213
|% -0,26
|
|Riyal
|2,3051
|2,3166
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,31
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,12
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,82
|76,82
|0,65
|