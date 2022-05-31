***OYYAT* *SISE* *GENTS* *OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
31.05.2022 09:05
***OYYAT******SISE******GENTS******OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [GENTS, OYAYO, OYYAT, SISE]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENTS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,125 TL Teorik Fiyat: 4,495 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) OYAYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0586544 TL Teorik Fiyat: 7,891 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) OYYAT.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,0638297 TL Teorik Fiyat: 90,586 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SISE.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4080681 TL Teorik Fiyat: 20,652 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033482
BIST
18:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.539
En Düşük
2.467
18:0516,3948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0146
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,4206
En Düşük
16,3367
18:0517,6293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0364
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,7259
En Düşük
17,5800
18:05976,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,89
|Açılış
|: 976,55
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,01
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|16.245.427
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|36.041.464
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.446.280
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.797.286
|% 9,99
|
|TDGYO
|6,84
|12.228.549
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,47
|413.511.480
|% -9,85
|
|DAGHL
|25,82
|8.980.784
|% -9,40
|
|RODRG
|16,35
|6.369.906
|% -7,10
|
|SERVE
|24,00
|1.701.696
|% -5,51
|
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EREGL
|34,74
|2.649.300.621
|% 5,66
|
|SAHOL
|21,24
|2.633.663.325
|% 4,53
|
|SISE
|21,06
|2.461.671.717
|% 3,24
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EKGYO
|2,69
|811.165.397
|% 4,26
|
|YKBNK
|4,55
|1.044.590.809
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,95
|855.284.329
|% 3,67
|
|HALKB
|5,76
|1.113.650.143
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3910
|16,3948
|% 0,09
|
|Euro
|17,6068
|17,6293
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,5934
|20,6967
|% -0,34
|
|Frank
|16,9995
|17,1019
|% -0,23
|
|Riyal
|4,3545
|4,3764
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-1,70
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,17
|
Seans Raporu
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