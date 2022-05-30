***OYYAT* *SISE* *GENTS* *OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***OYYAT******SISE******GENTS******OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler GENTS, OYAYO, OYYAT, SISE31.05.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaGENTAS GENTS 0,125 0,1125OYAK YAT. ORT. OYAYO 0,0586544 0,0586544OYAK YATIRIM MENKUL OYYAT 1,0638297 0,9574467SISE CAM SISE 0,4080681 0,3672612Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033364BIST