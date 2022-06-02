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***OYYAT* *SISE* *GENTS* *OYAYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

02.06.2022 16:36
***OYYAT* *SISE* *GENTS* *OYAYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme


***OYYAT******SISE******GENTS******OYAYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler GENTS, OYYAT, OYAYO, SISE

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAGENTS91C4 GENTS Nakit Temettü Ödeme 11,25 12,5 02/06/2022 TRY
PAY SENEDİ OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TREOYMD00017 OYYAT Nakit Temettü Ödeme 95,74467 106,38297 02/06/2022 TRY
PAY SENEDİ OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREOYAY00018 OYAYO Nakit Temettü Ödeme 5,86544 5,86544 02/06/2022 TRY
PAY SENEDİ TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 SISE Nakit Temettü Ödeme 36,72612 40,80681 02/06/2022 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034292


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BOBET 5,97 133.325.437 % 9,94  
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Altın Gr. 988 989 -0,43  
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Tam 6.555 6.720 19,90  
Yarım 3.168 3.251 9,62  
Çeyrek 1.589 1.625 4,81  
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Gümüş Gr. 11,77 11,80 -0,02  
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