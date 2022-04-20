***OYYAT* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
20.04.2022 15:07
***OYYAT******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [OYYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022301
BIST
16:392.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,77
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:3914,6770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0269
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6770
En Düşük
14,6396
16:3915,9124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0964
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:39917,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,74
|Açılış
|: 917,78
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:37
|DAGI
|3,54
|50.003.198
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.483.100
|% 9,90
|
|ALCAR
|330,80
|103.328.614
|% 9,14
|
|MANAS
|26,78
|68.320.798
|% 7,55
|
|NTHOL
|11,88
|105.047.333
|% 7,32
|
|EDATA
|16,20
|49.185.852
|% -10,00
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,44
|30.377.401
|% -4,53
|
|THYAO
|38,94
|3.481.112.124
|% 0,46
|
|SISE
|18,36
|2.389.155.489
|% 2,17
|
|GARAN
|14,25
|2.151.698.882
|% 0,49
|
|YKBNK
|5,30
|1.553.879.242
|% 1,53
|
|KRDMD
|16,30
|1.352.368.208
|% -0,61
|
|ODAS
|2,60
|939.396.898
|% 2,77
|
|YKBNK
|5,30
|1.553.879.242
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,93
|740.154.411
|% 1,03
|
|TSKB
|2,02
|401.597.745
|% 1,00
|
|ZOREN
|2,23
|361.853.605
|% 2,29
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6728
|14,6779
|% 0,19
|
|Euro
|15,8972
|15,9092
|% 0,59
|
|Sterlin
|19,1045
|19,2003
|% 0,63
|
|Frank
|15,4068
|15,4997
|% 0,56
|
|Riyal
|3,9012
|3,9207
|% 0,16
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-3,16
|
|Altın Gr.
|919
|919
|0,44
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.190
|-52,00
|
|Tam
|6.071
|6.223
|-45,88
|
|Yarım
|2.934
|3.010
|-22,19
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-11,09
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,91
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:52YKSLN
Yüzde 4.65 oranında artışla 9.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 029, 683 adet işlem
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 07 artarak (% 0.43 ) 2, 830
-
16:51XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 35, 883.00 milyon TL de
-
16:51SMART
Yüzde 4.98 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 724, 056 adet işlem
-
16:50NTHOL
Yüzde 7.23 oranında artışla 11.87 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 042, 977 adet işlem