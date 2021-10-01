***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.10.2021 10:39
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: YAT, Satıcı Üye: YAT (Fiyat: 13,65 TL, Miktar: 1.955.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. OZBAL.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: YAT, Satıcı Üye: YAT (Fiyat: 13,65 TL, Miktar: 1.955.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966019
BIST
11:551.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,04
|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
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1.400
En Düşük
1.395
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En Yüksek
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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11:55499,87
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|Açılış
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|: 501,75
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502,39
En Düşük
498,84
BIST En Aktif Hisseler11:55
|GARFA
|12,87
|4.229.931
|% 10,00
|
|KARYE
|17,49
|111.420.081
|% 9,93
|
|UZERB
|31,88
|236.550
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|15.383.611
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|694.487
|% 9,55
|
|RALYH
|5,29
|146.004
|% -9,88
|
|BIOEN
|30,40
|80.158.908
|% -8,21
|
|ISBIR
|57,00
|333.051
|% -7,17
|
|EUYO
|3,47
|1.643.267
|% -6,97
|
|SUMAS
|84,10
|8.158
|% -4,86
|
|GARAN
|9,23
|518.830.640
|% -0,11
|
|SISE
|8,25
|514.666.728
|% 0,73
|
|THYAO
|13,92
|291.332.154
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,38
|256.688.053
|% -1,24
|
|TUPRS
|114,40
|186.751.956
|% -0,17
|
|YKBNK
|2,38
|256.688.053
|% -1,24
|
|SISE
|8,25
|514.666.728
|% 0,73
|
|GARAN
|9,23
|518.830.640
|% -0,11
|
|KIMMR
|3,50
|181.411.269
|% 9,03
|
|TSKB
|1,20
|51.329.942
|% 0,00
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8605
|8,8650
|% -0,26
|
|Euro
|10,2637
|10,2702
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,9135
|11,9733
|% -0,15
|
|Frank
|9,4814
|9,5385
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3578
|2,3696
|% -0,12
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-3,87
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.290
|3.372
|4,55
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|2,20
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,83
|77,83
|-0,48
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