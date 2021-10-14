***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.10.2021 10:46
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: IYM, Satıcı Üye: TAC (Fiyat: 14,17 TL, Miktar: 1.510.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. OZBAL.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: IYM, Satıcı Üye: IYM (Fiyat: 14,17 TL, Miktar: 3.610.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. OZBAL.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: IYM, Satıcı Üye: PHC (Fiyat: 14,17 TL, Miktar: 2.080.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. OZBAL.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: IYM, Satıcı Üye: HSY, (Fiyat: 14,17 TL, Miktar: 1.085.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. Toptan alış satış işlemi kapsamında gerçekleşen işlem miktarı 8.285.000 lot ve işlem hacmi 117.398.450 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970629
BIST
10:491.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.419
En Düşük
1.412
10:499,1373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0597
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1885
En Düşük
9,0704
10:4910,6270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0834
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,6759
En Düşük
10,5302
10:49527,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,50
|Açılış
|: 527,06
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
530,07
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler10:49
|LUKSK
|54,45
|2.735.731
|% 10,00
|
|MAALT
|184,20
|15.013.417
|% 7,85
|
|ORCAY
|16,70
|35.040.124
|% 6,71
|
|MERIT
|25,70
|14.121.777
|% 6,64
|
|TDGYO
|7,56
|21.817.750
|% 6,63
|
|DOBUR
|31,40
|1.311.914
|% -8,08
|
|YBTAS
|10.049,50
|30.149
|% -5,19
|
|GRNYO
|2,33
|738.881
|% -4,90
|
|PRKAB
|18,49
|31.560.281
|% -4,20
|
|BAYRK
|10,55
|7.303.670
|% -4,09
|
|FROTO
|176,20
|384.981.987
|% -0,79
|
|TUPRS
|124,50
|270.189.463
|% 1,38
|
|GARAN
|9,39
|248.975.133
|% 0,11
|
|EREGL
|17,59
|184.105.685
|% 1,21
|
|THYAO
|14,32
|170.067.914
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,82
|88.588.086
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|90.611.563
|% 0,42
|
|GARAN
|9,39
|248.975.133
|% 0,11
|
|KRDMD
|6,83
|163.431.804
|% 1,34
|
|SKBNK
|0,98
|19.959.451
|% -1,01
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1342
|9,1373
|% 0,66
|
|Euro
|10,6189
|10,6270
|% 0,79
|
|Sterlin
|12,4756
|12,5382
|% 0,86
|
|Frank
|9,8884
|9,9480
|% 1,01
|
|Riyal
|2,4296
|2,4418
|% 0,65
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|2,76
|
|Altın Gr.
|527
|527
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,25
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,05
|
|B. Petrol
|83,89
|83,89
|0,71
|