***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [OZBAL]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOZBAL.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: IYM, Satıcı Üye: TAC (Fiyat: 14,17 TL, Miktar: 1.510.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. OZBAL.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: IYM, Satıcı Üye: IYM (Fiyat: 14,17 TL, Miktar: 3.610.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. OZBAL.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: IYM, Satıcı Üye: PHC (Fiyat: 14,17 TL, Miktar: 2.080.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. OZBAL.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: IYM, Satıcı Üye: HSY, (Fiyat: 14,17 TL, Miktar: 1.085.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. Toptan alış satış işlemi kapsamında gerçekleşen işlem miktarı 8.285.000 lot ve işlem hacmi 117.398.450 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970629BIST