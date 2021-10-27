***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.10.2021 11:01
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: IYM, Satıcı Üye: HSY (Fiyat: 14,00 TL, Miktar: 400.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. OZBAL.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: IYM, Satıcı Üye: AKM (Fiyat: 14,00 TL, Miktar: 1.810.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972694
BIST
12:061.504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,09
|Açılış
|: 1.508
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|Önceki Kapanış
|: 1.509
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1.518
En Düşük
1.503
12:069,5226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0131
|Açılış
|: 9,4850
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|Önceki Kapanış
|: 9,5050
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9,5507
En Düşük
9,4605
12:0611,0638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 10,9950
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|Önceki Kapanış
|: 11,0250
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11,1022
En Düşük
11,0003
12:06545,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -4,07
|Açılış
|: 545,87
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|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler12:05
|HEDEF
|2,84
|2.894.806
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.916.425
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,88
|36.174.911
|% 8,98
|
|MAKTK
|3,58
|69.382.535
|% 7,19
|
|JANTS
|62,40
|115.404.997
|% 6,39
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|BERA
|9,70
|137.079.474
|% -4,90
|
|OTKAR
|339,20
|87.181.506
|% -3,77
|
|ISGSY
|8,39
|104.962.020
|% -3,56
|
|ANGEN
|21,66
|89.442.100
|% -3,56
|
|GARAN
|9,41
|1.260.013.650
|% 1,84
|
|EREGL
|19,52
|669.584.109
|% -2,40
|
|ASELS
|16,39
|555.608.579
|% -3,42
|
|AKBNK
|5,70
|521.244.207
|% 2,15
|
|BIMAS
|62,45
|506.561.910
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,62
|398.751.310
|% 0,77
|
|GARAN
|9,41
|1.260.013.650
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,97
|238.325.357
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,70
|521.244.207
|% 2,15
|
|GLYHO
|1,93
|109.764.980
|% 1,05
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5090
|9,5098
|% -0,27
|
|Euro
|11,0451
|11,0550
|% -0,11
|
|Sterlin
|13,0040
|13,0693
|% -0,67
|
|Frank
|10,3103
|10,3724
|% -0,20
|
|Riyal
|2,5254
|2,5380
|% -0,41
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-4,32
|
|Altın Gr.
|546
|546
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|3.602
|3.656
|-9,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-4,53
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-2,19
|
|Çeyrek
|869
|889
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-1,09
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