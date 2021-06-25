***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
25.06.2021 18:51
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (OZBAL.E) payında 28/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" önleyici tedbiri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 27/07/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944264
BIST
18:051.392
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|: 1.414
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|4,18
|39.216.415
|% 10,00
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|ALKA
|16,50
|4.988.869
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|25.635.227
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|9.165.763
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.739.557
|% 9,97
|
|VAKFN
|11,51
|375.535.119
|% -9,94
|
|BERA
|12,69
|176.015.874
|% -9,94
|
|VKFYO
|7,26
|78.247.818
|% -9,93
|
|CEOEM
|12,15
|33.556.894
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.777.598
|% -9,86
|
|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% -2,26
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|PETKM
|5,39
|362.143.891
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7558
|8,7651
|% 0,65
|
|Euro
|10,4595
|10,4725
|% 0,64
|
|Sterlin
|12,1432
|12,2041
|% 0,44
|
|Frank
|9,5143
|9,5716
|% 0,69
|
|Riyal
|2,3299
|2,3416
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|4,17
|
|Altın Gr.
|502
|502
|5,03
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|76,03
|76,03
|0,47
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