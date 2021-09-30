***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [OZBAL]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıÖzbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)3910000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)8,9Satıcının Unvanıİsmail Tamer AltılarAlıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıIIP-İstanbul Portföy Aries Serbest Fon / 1.955.000 TL, IIS- İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon / 1.955.000 TLİşleme Aracılık Edecek KuruluşlarYatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı/Satıcı üye)İşlem Fiyatı (TL)13,65Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları11,50 TL - 17,60 TLİşlem Tarihi01/10/2021İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (Şirket) ortaklarından İsmail Tamer Altılar'ın sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %8,9'una tekabül eden toplam 3.910.000 TL nominal değerli payların IIP-İstanbul Portföy Aries Serbest Fon ve IIS- İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon'una satışı, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 01/10/2021 tarihinde beher pay için 13,65 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank nezdinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965940BIST