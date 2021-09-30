***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
30.09.2021 18:10
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
3910000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
8,9
Satıcının Unvanı
İsmail Tamer Altılar
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
IIP-İstanbul Portföy Aries Serbest Fon / 1.955.000 TL, IIS- İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon / 1.955.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı/Satıcı üye)
İşlem Fiyatı (TL)
13,65
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
11,50 TL - 17,60 TL
İşlem Tarihi
01/10/2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (Şirket) ortaklarından İsmail Tamer Altılar'ın sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %8,9'una tekabül eden toplam 3.910.000 TL nominal değerli payların IIP-İstanbul Portföy Aries Serbest Fon ve IIS- İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon'una satışı, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 01/10/2021 tarihinde beher pay için 13,65 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank nezdinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965940
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
18:058,8989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0181
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
18:0510,3148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0409
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2740
18:05502,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 8,06
|Açılış
|: 502,87
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
504,08
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,74
|53.653.103
|% 9,97
|
|KARYE
|15,91
|99.464.936
|% 9,95
|
|SAYAS
|22,32
|29.937.604
|% 9,95
|
|ATAGY
|4,32
|28.645.691
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.527.873
|% 9,91
|
|RALYH
|5,87
|498.298
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.486.181
|% -9,93
|
|GARFA
|11,70
|5.364.546
|% -9,79
|
|YEOTK
|77,10
|70.357.744
|% -9,35
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|THYAO
|13,95
|1.069.264.932
|% 1,23
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|TUPRS
|114,60
|906.148.791
|% 1,69
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,41
|660.365.429
|% 1,69
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|ODAS
|1,37
|148.022.380
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8935
|8,8989
|% -0,20
|
|Euro
|10,3024
|10,3148
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,9363
|11,9961
|% 0,05
|
|Frank
|9,4831
|9,5402
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3643
|2,3761
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|31,53
|
|Altın Gr.
|502
|502
|7,68
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|0,13
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|0,72
|