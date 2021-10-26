***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [OZBAL]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıÖzbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)2210000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)5,03Satıcının UnvanıTimur Büyük ve Nevzat TaşkınAlıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarıİstanbul Portföy İkinci Serbest Fon / 2.210.000 TLİşleme Aracılık Edecek KuruluşlarSatıcı Üyeler HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alıcı Üye İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL)14Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları12,84-20,43İşlem Tarihi27/10/2021İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (Şirket)'nin ortaklarından Timur Büyük'e (400.000 TL nominal) ve Nevzat Taşkın'a (1.810.000 TL nominal) ait toplam 2.210.000 TL nominal değerli B grubu payların, İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon'a satışı, satıcı üyeler HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve alıcı üye İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile toptan alış satış işlemleri kapsamında beher pay için 14 TL fiyatla 27/10/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank nezdinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972593BIST