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***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

26.10.2021 18:36



***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
2210000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
5,03
Satıcının Unvanı
Timur Büyük ve Nevzat Taşkın
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon / 2.210.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Satıcı Üyeler HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alıcı Üye İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
14
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
12,84-20,43
İşlem Tarihi
27/10/2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

Payları Ana Pazar'da işlem gören Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (Şirket)'nin ortaklarından Timur Büyük'e (400.000 TL nominal) ve Nevzat Taşkın'a (1.810.000 TL nominal) ait toplam 2.210.000 TL nominal değerli B grubu payların, İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon'a satışı, satıcı üyeler HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve alıcı üye İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile toptan alış satış işlemleri kapsamında beher pay için 14 TL fiyatla 27/10/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank nezdinde yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972593


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Yarım 1.735 1.781 -37,67  
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