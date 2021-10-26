***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
26.10.2021 18:36
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
2210000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
5,03
Satıcının Unvanı
Timur Büyük ve Nevzat Taşkın
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon / 2.210.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Satıcı Üyeler HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alıcı Üye İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
14
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
12,84-20,43
İşlem Tarihi
27/10/2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (Şirket)'nin ortaklarından Timur Büyük'e (400.000 TL nominal) ve Nevzat Taşkın'a (1.810.000 TL nominal) ait toplam 2.210.000 TL nominal değerli B grubu payların, İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon'a satışı, satıcı üyeler HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve alıcı üye İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile toptan alış satış işlemleri kapsamında beher pay için 14 TL fiyatla 27/10/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank nezdinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972593
BIST
18:051.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,27
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
18:059,5369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0476
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
18:0511,0571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0801
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
18:05549,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -7,45
|Açılış
|: 549,50
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
544,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELVA
|9,02
|35.557.451
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,70
|248.212.542
|% 9,99
|
|AKMGY
|40,06
|2.962.112
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.898.440
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.624.822
|% 9,93
|
|HUBVC
|10,00
|31.696.509
|% -6,28
|
|BIOEN
|27,00
|381.903.590
|% -6,25
|
|ALMAD
|1,44
|9.291.220
|% -5,26
|
|ZOREN
|1,63
|112.534.880
|% -5,23
|
|EUYO
|3,60
|2.625.198
|% -4,76
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|GUBRF
|68,50
|1.449.553.002
|% 5,96
|
|THYAO
|14,70
|1.382.906.362
|% 2,94
|
|TUPRS
|139,80
|944.314.205
|% -1,41
|
|EREGL
|20,00
|868.545.243
|% 1,88
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|ODAS
|1,41
|247.162.316
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,60
|419.713.644
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,97
|264.776.381
|% 0,00
|
|PETKM
|6,50
|829.667.342
|% -1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5272
|9,5369
|% -0,50
|
|Euro
|11,0482
|11,0571
|% -0,72
|
|Sterlin
|13,0839
|13,1496
|% -0,50
|
|Frank
|10,3203
|10,3825
|% -0,53
|
|Riyal
|2,5348
|2,5475
|% -0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-15,60
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-7,58
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,20
|
|B. Petrol
|85,72
|85,72
|0,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 509 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 19, 474.00 milyon TL de
-
17:59ISGSY
Yüzde 9.86 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 710, 798 adet işlem
-
17:58METRO
Yüzde 4.69 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 103, 537 adet işlem
-
17:57SARKY
Yüzde 6.69 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 985, 422 adet işlem
-
17:56KONTR
Yüzde 4.09 oranında artışla 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 012 adet işlem