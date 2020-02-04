***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2020 17:51
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817014
BIST
17:53122.153
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 2.909,72
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.172
En Düşük
120.159
17:535,9707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0146
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
17:536,5967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0232
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
17:53299,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -4,32
|Açılış
|: 299,11
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
298,88
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,63
|310.484.289
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|32.282.381
|% 15,00
|
|RYSAS
|9,74
|14.728.799
|% 14,72
|
|HLGYO
|1,70
|243.669.023
|% 14,09
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,32
|34.831
|% -5,34
|
|MRGYO
|1,51
|26.512.735
|% -5,03
|
|QNBFL
|140,00
|819.801
|% -3,45
|
|THYAO
|14,32
|1.323.238.288
|% 3,47
|
|PETKM
|4,24
|827.929.755
|% 3,16
|
|HALKB
|7,43
|764.205.359
|% 7,99
|
|ASELS
|24,46
|691.557.474
|% 4,62
|
|SISE
|5,62
|564.513.372
|% 0,72
|
|TEKTU
|1,63
|310.484.289
|% 19,85
|
|PETKM
|4,24
|827.929.755
|% 3,16
|
|IHLAS
|0,91
|137.104.406
|% 7,06
|
|KRDMD
|2,92
|436.066.600
|% 3,55
|
|HLGYO
|1,70
|243.669.023
|% 14,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7502
|7,7891
|% -0,01
|
|Frank
|6,1332
|6,1701
|% -0,57
|
|Riyal
|1,5867
|1,5947
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.559
|-17,81
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,88
|54,88
|0,67
|
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