***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2020 10:00
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZBAL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818976
BIST
10:38121.270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 729,42
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.403
En Düşük
121.082
10:386,0538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0562
En Düşük
6,0344
10:386,5639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5643
En Düşük
6,5408
10:38306,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,31
|Açılış
|: 306,60
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
306,85
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|17,87
|89.228.960
|% 13,10
|
|ISYAT
|2,93
|40.984.174
|% 12,69
|
|EMNIS
|2,61
|34.684
|% 9,66
|
|AYCES
|11,97
|250.788
|% 8,03
|
|GLBMD
|3,26
|3.399.054
|% 7,95
|
|TUKAS
|12,92
|1.141.396
|% -15,33
|
|ERSU
|3,44
|1.756.419
|% -7,53
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|QNBFB
|52,55
|219.166
|% -5,82
|
|ATSYH
|1,20
|6.281
|% -5,51
|
|THYAO
|15,08
|252.033.387
|% 0,60
|
|ISGYO
|2,19
|183.662.972
|% 5,80
|
|SISE
|5,55
|164.771.047
|% 2,40
|
|ISFIN
|4,45
|129.764.107
|% 1,37
|
|TSPOR
|4,70
|116.205.088
|% 4,21
|
|ISGYO
|2,19
|183.662.972
|% 5,80
|
|IHLGM
|1,36
|55.216.161
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,50
|89.474.164
|% 4,17
|
|KARSN
|1,87
|62.933.744
|% 1,63
|
|SISE
|5,55
|164.771.047
|% 2,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8738
|7,9133
|% 0,16
|
|Frank
|6,1490
|6,1861
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6084
|1,6164
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|-1,71
|
|Altın Gr.
|306
|306
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|56,46
|56,46
|0,12
|