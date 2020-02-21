***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 15:30
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZBAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820831
BIST
16:53116.995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.353,07
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
16:536,1217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,1210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
16:536,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0295
|Açılış
|: 6,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
16:53323,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 6,05
|Açılış
|: 323,77
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,12
|79.467.793
|% 17,28
|
|DGGYO
|6,61
|39.071.288
|% 16,17
|
|ESCOM
|3,12
|8.601.714
|% 14,71
|
|KOZAA
|12,74
|658.099.945
|% 13,35
|
|SAYAS
|3,61
|4.774.291
|% 12,11
|
|MIPAZ
|3,09
|158.310.621
|% -13,20
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,50
|13.419.090
|% -8,31
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|TSPOR
|5,90
|88.173.482
|% -5,30
|
|THYAO
|14,45
|1.625.817.839
|% 0,56
|
|ASELS
|28,86
|1.057.650.774
|% 1,76
|
|KOZAA
|12,74
|658.099.945
|% 13,35
|
|IPEKE
|9,89
|641.014.281
|% 7,38
|
|KRDMD
|2,78
|484.519.862
|% 2,58
|
|EKGYO
|1,55
|354.517.792
|% 1,31
|
|ODAS
|2,11
|400.606.249
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,78
|484.519.862
|% 2,58
|
|ALBRK
|1,54
|220.087.107
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,26
|177.911.736
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8957
|7,9353
|% 0,77
|
|Frank
|6,2109
|6,2483
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6269
|1,6350
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|21,54
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,67
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.176
|46,00
|
|Tam
|2.134
|2.187
|46,81
|
|Yarım
|1.031
|1.058
|22,64
|
|Çeyrek
|517
|529
|11,33
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,55
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,65
|3,66
|0,05
|
|B. Petrol
|58,30
|58,30
|-1,01
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:07SRVGY
Yüzde 5.25 oranında artışla 12.63 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 563 adet işlem
-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1576, 29 artarak (% 1.14 ) 140, 384
-
17:06XU100
Endeks 117, 032 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 12, 437.00 milyon TL de
-
17:06SILVR
Yüzde 4.90 oranında artışla 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 984 adet işlem
-
17:05FONET
Yüzde 5.64 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 699, 914 adet işlem