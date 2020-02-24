***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2020 12:08
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZBAL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821122
BIST
13:34114.094
En Yüksek
|Değişim
|: -2,34%
|| -2.735,39
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.870
13:346,1484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0565
|Açılış
|: 6,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1554
En Düşük
6,0929
13:346,6530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0405
|Açılış
|: 6,6460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
13:34332,45
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 10,43
|Açılış
|: 332,45
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|92.853.063
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,23
|3.742.231
|% 10,95
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.733
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|420.271
|% 9,57
|
|AYCES
|10,50
|447.158
|% -11,02
|
|FENER
|14,57
|146.843.902
|% -9,50
|
|MZHLD
|12,67
|17.187
|% -9,50
|
|SALIX
|5,30
|40.895
|% -7,67
|
|QNBFB
|40,00
|372.576
|% -6,76
|
|THYAO
|13,75
|1.086.377.655
|% -5,30
|
|IPEKE
|10,49
|597.788.783
|% 7,59
|
|KOZAA
|12,99
|414.519.722
|% 3,59
|
|ASELS
|28,42
|380.169.895
|% -1,46
|
|KRDMD
|2,73
|260.651.478
|% -3,19
|
|CEMAS
|1,27
|152.741.592
|% 0,79
|
|ODAS
|2,11
|213.954.576
|% -0,47
|
|KRDMD
|2,73
|260.651.478
|% -3,19
|
|THYAO
|13,75
|1.086.377.655
|% -5,30
|
|ADESE
|1,54
|103.706.410
|% 1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8992
|7,9388
|% 0,34
|
|Frank
|6,2379
|6,2755
|% 0,58
|
|Riyal
|1,6327
|1,6409
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|332
|332
|10,28
|
|Cumhuriyet
|2.203
|2.237
|71,00
|