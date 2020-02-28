OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,38
|10.400.368
|% 14,03
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|OYAYO
|3,76
|15.983.077
|% 11,24
|AKSEN
|3,77
|9.385.105
|% 7,41
|OYLUM
|3,04
|4.942.890
|% 7,04
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,0243
|8,0646
|% 0,67
|Frank
|6,4687
|6,5077
|% 1,52
|Riyal
|1,6595
|1,6678
|% 0,71
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|-4,75
|Altın Gr.
|328
|328
|1,59
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|Tam
|2.163
|2.217
|-2,15
|Yarım
|1.045
|1.072
|-1,03
|Çeyrek
|524
|536
|-0,52
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,22
|-0,44
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,06
|B. Petrol
|50,28
|50,28
|-1,45
Seans Raporu
- 12:30XU100 BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
- 12:27OZBAL Yüzde -11.70 oranında düşüşle 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 336, 306 adet işlem
- 12:26XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5377, 08 kaybederek (% -4.08 ) 126, 261
- 12:26XU100 Endeks 105, 840 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 15 altında . İşlem hacmi 3, 194.00 milyon TL de
- 12:26ADESE Yüzde -7.53 oranında düşüşle 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 549, 172 adet işlem