***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 15:24
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822776
BIST
16:35106.283
En Yüksek
|Değişim
|: -3,75%
|| -4.135,35
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
16:356,2262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
16:356,8401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,8240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
16:35325,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,11
|Açılış
|: 325,11
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,40
|15.901.809
|% 14,12
|
|OYAYO
|3,80
|38.423.081
|% 12,43
|
|LINK
|26,62
|5.527.894
|% 10,09
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,43
|1.465.297
|% -10,68
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|THYAO
|11,86
|1.453.618.206
|% -2,39
|
|ASELS
|27,90
|943.604.819
|% -0,29
|
|GARAN
|9,59
|475.566.394
|% -5,89
|
|AKBNK
|6,79
|270.220.549
|% -5,83
|
|YKBNK
|2,35
|240.144.539
|% -4,08
|
|EKGYO
|1,39
|188.354.802
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,22
|155.520.135
|% -5,43
|
|THYAO
|11,86
|1.453.618.206
|% -2,39
|
|ODAS
|1,97
|234.067.628
|% -3,43
|
|YKBNK
|2,35
|240.144.539
|% -4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9962
|8,0363
|% 0,32
|
|Frank
|6,4238
|6,4625
|% 0,82
|
|Riyal
|1,6560
|1,6643
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.624
|-13,12
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|2.154
|2.187
|-21,00
|
|Tam
|2.144
|2.197
|-21,58
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-10,43
|
|Çeyrek
|520
|531
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,15
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,44
|50,44
|-1,29
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