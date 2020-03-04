***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2020 13:03
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZBAL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824139
BIST
15:23112.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.366,09
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.717
En Düşük
110.678
15:236,0942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
15:236,7805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0454
|Açılış
|: 6,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
15:23322,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,45
|Açılış
|: 322,33
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|3,24
|25.762.778
|% 16,55
|
|OZBAL
|2,07
|12.417.975
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.387.427
|% 14,84
|
|TKNSA
|9,19
|264.260.575
|% 13,88
|
|CRFSA
|7,72
|85.168.020
|% 12,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|22.144
|% -5,13
|
|SAMAT
|2,25
|6.327.084
|% -5,06
|
|AVGYO
|2,00
|119.695.437
|% -4,76
|
|ASELS
|31,14
|1.083.472.274
|% 2,17
|
|THYAO
|11,98
|736.533.474
|% -1,96
|
|KARSN
|1,93
|484.464.812
|% 1,58
|
|GARAN
|10,52
|416.124.533
|% 3,24
|
|HALKB
|6,47
|303.717.436
|% -0,31
|
|KARSN
|1,93
|484.464.812
|% 1,58
|
|ODAS
|2,16
|246.016.327
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,60
|266.308.913
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,50
|153.232.755
|% 0,67
|
|ADESE
|1,53
|151.992.207
|% -1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7692
|7,8081
|% -0,30
|
|Frank
|6,3325
|6,3706
|% -0,44
|
|Riyal
|1,6167
|1,6248
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|10,96
|
|Altın Gr.
|322
|322
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.122
|2.175
|31,30
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|15,14
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,57
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,28
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|52,48
|52,48
|0,62
|