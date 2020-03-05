***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.03.2020 10:29
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZBAL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824488
BIST
13:15112.692
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 1.906,15
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
13:156,1021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
13:156,8212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0517
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8212
En Düşük
6,7574
13:15322,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 2,77
|Açılış
|: 322,96
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,22
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.054.154
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.917.799
|% 14,93
|
|DGATE
|9,40
|67.580.376
|% 13,25
|
|AGHOL
|18,31
|51.367.365
|% 10,90
|
|GARFA
|5,51
|39.940.961
|% 9,98
|
|RALYH
|8,10
|21.088
|% -7,85
|
|YKGYO
|3,10
|41.387.333
|% -6,91
|
|BALAT
|2,92
|357.008
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,97
|18.329.719
|% -4,83
|
|BASCM
|2,90
|5.385
|% -3,01
|
|ASELS
|30,32
|357.520.343
|% 1,81
|
|THYAO
|11,91
|334.795.844
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,59
|180.770.643
|% 1,17
|
|GARAN
|10,58
|169.354.259
|% 2,12
|
|KARSN
|1,94
|146.930.335
|% 0,52
|
|KARSN
|1,94
|146.930.335
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,59
|180.770.643
|% 1,17
|
|ODAS
|2,14
|125.352.717
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,76
|87.459.396
|% 1,85
|
|IHLGM
|1,34
|42.623.998
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8580
|7,8974
|% 0,79
|
|Frank
|6,3730
|6,4114
|% 0,72
|
|Riyal
|1,6198
|1,6279
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|8,62
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.166
|3,00
|
|Tam
|2.125
|2.178
|3,90
|
|Yarım
|1.027
|1.054
|1,89
|
|Çeyrek
|515
|527
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|51,02
|51,02
|-0,11
|