***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 13:09
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZBAL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825346
BIST
14:15105.411
En Yüksek
|Değişim
|: -3,82%
|| -4.189,10
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
14:156,1202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0326
|Açılış
|: 6,1230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
14:156,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1040
|Açılış
|: 6,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
14:15330,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,07
|Açılış
|: 330,79
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,01
|57.311.283
|% 13,28
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,70
|6.173.333
|% 10,76
|
|OZBAL
|2,34
|16.381.775
|% 8,84
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|OYAYO
|6,61
|6.412.167
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,44
|12.040.157
|% -10,84
|
|IZMDC
|9,30
|1.883.631
|% -9,27
|
|UTPYA
|4,57
|3.782.621
|% -9,15
|
|BURCE
|7,16
|4.972.734
|% -9,14
|
|THYAO
|10,80
|587.043.356
|% -3,05
|
|ASELS
|28,48
|382.037.518
|% -4,56
|
|GARAN
|9,59
|193.044.670
|% -4,39
|
|TUPRS
|93,45
|162.940.133
|% -1,37
|
|PETKM
|3,45
|144.390.314
|% -2,54
|
|IHLGM
|1,31
|96.683.113
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,32
|141.276.517
|% -4,53
|
|ODAS
|1,99
|110.841.380
|% -3,86
|
|THYAO
|10,80
|587.043.356
|% -3,05
|
|KARSN
|1,81
|91.075.065
|% -2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9825
|8,0225
|% 0,91
|
|Frank
|6,5780
|6,6176
|% 1,85
|
|Riyal
|1,6249
|1,6330
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|4,65
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,07
|
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|
|Tam
|2.177
|2.231
|21,40
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|10,36
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,17
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,00
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|35,33
|35,33
|-9,94
|