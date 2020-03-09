***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 13:45
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZBAL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825349
BIST
14:13105.392
En Yüksek
|Değişim
|: -3,84%
|| -4.208,60
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
14:136,1217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0341
|Açılış
|: 6,1190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
14:136,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1040
|Açılış
|: 6,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
14:13330,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 2,72
|Açılış
|: 330,44
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,01
|57.311.283
|% 13,28
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,70
|6.173.333
|% 10,76
|
|OZBAL
|2,34
|16.381.775
|% 8,84
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|OYAYO
|6,61
|6.412.167
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,44
|12.040.157
|% -10,84
|
|IZMDC
|9,30
|1.883.631
|% -9,27
|
|UTPYA
|4,57
|3.782.621
|% -9,15
|
|BURCE
|7,16
|4.972.734
|% -9,14
|
|THYAO
|10,80
|587.043.356
|% -3,05
|
|ASELS
|28,48
|382.037.518
|% -4,56
|
|GARAN
|9,59
|193.044.670
|% -4,39
|
|TUPRS
|93,45
|162.940.133
|% -1,37
|
|PETKM
|3,45
|144.390.314
|% -2,54
|
|IHLGM
|1,31
|96.683.113
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,32
|141.276.517
|% -4,53
|
|ODAS
|1,99
|110.841.380
|% -3,86
|
|THYAO
|10,80
|587.043.356
|% -3,05
|
|KARSN
|1,81
|91.075.065
|% -2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9851
|8,0252
|% 0,95
|
|Frank
|6,5810
|6,6207
|% 1,90
|
|Riyal
|1,6256
|1,6337
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|4,66
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,62
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.174
|2.229
|18,75
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|9,08
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,03
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,06
|
|B. Petrol
|35,26
|35,26
|-10,01
|