***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:01
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZBAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827292
BIST
10:1698.367
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -2.599,10
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
98.083
10:166,2311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
10:167,0492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0475
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0499
En Düşük
6,9909
10:16327,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,78
|Açılış
|: 327,43
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|4,65
|55.653.444
|% 16,54
|
|SELEC
|8,58
|26.288.700
|% 16,26
|
|RTALB
|2,67
|8.459.125
|% 16,09
|
|DEVA
|11,25
|21.330.558
|% 13,18
|
|CRFSA
|8,01
|13.316.582
|% 12,66
|
|HATEK
|6,20
|227.622
|% -16,67
|
|RYSAS
|4,81
|5.893.661
|% -15,47
|
|ARMDA
|13,74
|17.244
|% -14,98
|
|BRKSN
|2,51
|159.340
|% -14,92
|
|OYAYO
|4,07
|1.801.240
|% -14,85
|
|THYAO
|8,89
|83.761.977
|% -7,49
|
|ASELS
|25,08
|64.935.627
|% -4,13
|
|ECILC
|4,65
|55.653.444
|% 16,54
|
|MGROS
|24,26
|51.402.134
|% 5,57
|
|BIMAS
|58,80
|32.770.635
|% 6,14
|
|IHLGM
|1,03
|23.202.388
|% -8,04
|
|ADESE
|1,37
|24.430.150
|% 3,79
|
|ECILC
|4,65
|55.653.444
|% 16,54
|
|EKGYO
|1,18
|13.948.302
|% -4,84
|
|ODAS
|1,49
|17.227.426
|% -7,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9488
|7,9887
|% 0,12
|
|Frank
|6,6262
|6,6661
|% 0,48
|
|Riyal
|1,6528
|1,6611
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|1,66
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,34
|34,34
|-1,45
|