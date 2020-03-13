***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 17:23
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828862
BIST
17:2296.583
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 2.943,44
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:226,3072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0101
|Açılış
|: 6,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:227,0080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0649
|Açılış
|: 6,9970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:22320,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,14
|Açılış
|: 320,21
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|4.140.738
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|587.740
|% 10,00
|
|ARDYZ
|11,47
|8.230.883
|% 9,97
|
|QNBFB
|37,56
|1.660.783
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.398.470
|% 9,94
|
|AKGRT
|5,23
|8.916.726
|% -12,54
|
|ECZYT
|9,81
|69.107.219
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|ASELS
|25,38
|1.218.102.819
|% 4,19
|
|THYAO
|9,05
|1.078.581.373
|% 6,72
|
|GARAN
|9,14
|604.353.781
|% 4,58
|
|KRDMD
|2,05
|390.366.529
|% 2,50
|
|EREGL
|8,13
|373.003.301
|% -0,25
|
|ODAS
|1,35
|316.409.040
|% 2,27
|
|IHLGM
|0,93
|173.887.343
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,05
|390.366.529
|% 2,50
|
|YKBNK
|2,22
|329.134.032
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,19
|169.146.029
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8564
|7,8958
|% -0,69
|
|Frank
|6,6061
|6,6459
|% -0,85
|
|Riyal
|1,6743
|1,6827
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,36
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.113
|2.167
|-1,04
|
|Yarım
|1.021
|1.048
|-0,51
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,11
|
|B. Petrol
|34,45
|34,45
|1,23
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