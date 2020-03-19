***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 10:52
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830645
BIST
12:4786.481
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 904,05
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
12:476,5247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0451
|Açılış
|: 6,5290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5255
En Düşük
6,4647
12:477,0608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0135
|Açılış
|: 7,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0471
12:47311,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,33
|Açılış
|: 311,04
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|404.304
|% 10,00
|
|GEDIK
|12,73
|2.096.126
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.603.459
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.097.166
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.574.255
|% 9,92
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|LKMNH
|4,25
|575.905
|% -9,96
|
|SODSN
|10,28
|18.843
|% -9,90
|
|UZERB
|1,46
|11.257
|% -9,88
|
|BALAT
|1,42
|12.620
|% -9,55
|
|ASELS
|21,76
|332.045.936
|% 0,09
|
|THYAO
|7,98
|322.887.013
|% 1,01
|
|GARAN
|8,11
|292.493.111
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,00
|131.006.012
|% 1,01
|
|ISFIN
|2,75
|110.162.810
|% 5,77
|
|YKBNK
|2,00
|131.006.012
|% 1,01
|
|ODAS
|1,21
|71.273.325
|% 0,83
|
|IHLGM
|0,77
|38.541.728
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,21
|108.929.025
|% -9,05
|
|EKGYO
|1,11
|48.706.246
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5289
|7,5666
|% 0,20
|
|Frank
|6,6727
|6,7129
|% 0,10
|
|Riyal
|1,7307
|1,7394
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.480
|-7,10
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,08
|
|Cumhuriyet
|2.069
|2.100
|-17,00
|
|Tam
|2.065
|2.118
|-13,06
|
|Yarım
|998
|1.025
|-6,31
|
|Çeyrek
|501
|512
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|11,97
|12,04
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|26,46
|26,46
|1,58
|