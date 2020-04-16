***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:25
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838588
BIST
13:3296.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 506,55
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
13:326,9209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9273
En Düşük
6,8896
13:327,5304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0127
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
13:32383,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,96
|Açılış
|: 383,44
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,25
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|6,16
|30.379.711
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|303.961
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|122.758
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|114.299
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|10.043.069
|% 9,94
|
|DOKTA
|21,88
|775.580
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|56.034.773
|% -9,93
|
|DOCO
|358,40
|76.104.364
|% -9,90
|
|UZERB
|2,53
|44.163
|% -9,32
|
|PENGD
|3,76
|181.382.661
|% -8,96
|
|PGSUS
|51,05
|829.738.943
|% -7,94
|
|THYAO
|10,30
|601.981.957
|% -0,58
|
|ASELS
|26,68
|517.054.785
|% 0,91
|
|ECILC
|4,68
|474.913.872
|% 7,09
|
|MGROS
|29,68
|399.823.844
|% 2,84
|
|ECILC
|4,68
|474.913.872
|% 7,09
|
|IHLAS
|0,59
|41.445.526
|% -3,28
|
|IHLGM
|1,00
|61.888.869
|% -1,96
|
|IEYHO
|0,55
|32.758.984
|% -1,79
|
|THYAO
|10,30
|601.981.957
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5994
|8,6425
|% -0,36
|
|Frank
|7,1236
|7,1665
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8335
|1,8427
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|9,82
|
|Altın Gr.
|384
|384
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.524
|20,10
|
|Tam
|2.536
|2.598
|20,60
|
|Yarım
|1.234
|1.264
|10,00
|
|Çeyrek
|619
|632
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|28,52
|28,52
|0,83
|