***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.06.2020 10:01
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852416
BIST
11:50116.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 812,34
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
11:506,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8599
En Düşük
6,8383
11:507,7464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0378
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
11:50387,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,09
|Açılış
|: 387,56
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|7.099.984
|% 9,93
|
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|16.844.766
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|39.264.788
|% 9,73
|
|MNDRS
|3,65
|35.754.490
|% 8,96
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|TSPOR
|7,99
|474.659.664
|% -4,88
|
|OSMEN
|8,53
|46.449
|% -4,37
|
|KARSN
|2,67
|637.838.561
|% 4,71
|
|TSPOR
|7,99
|474.659.664
|% -4,88
|
|GARAN
|8,53
|364.771.763
|% 0,12
|
|KRDMD
|2,97
|360.389.346
|% 2,06
|
|TCELL
|16,74
|329.832.473
|% 2,07
|
|KARSN
|2,67
|637.838.561
|% 4,71
|
|SKBNK
|1,37
|219.687.828
|% 2,24
|
|ALBRK
|1,69
|251.241.606
|% 3,05
|
|ODAS
|2,19
|305.565.851
|% 3,30
|
|EKGYO
|1,96
|241.859.620
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5326
|8,5754
|% 0,27
|
|Frank
|7,2254
|7,2689
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|1,55
|
|Altın Gr.
|387
|388
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.527
|3,70
|
|Tam
|2.579
|2.591
|3,80
|
|Yarım
|1.257
|1.267
|1,90
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,85
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,03
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,19
|