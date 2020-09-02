***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2020 10:16
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872843
BIST
10:031.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,60
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.086
En Düşük
1.083
10:037,3750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0074
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3764
En Düşük
7,3588
10:038,7622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0156
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7571
10:03466,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,32
|Açılış
|: 466,35
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
464,26
BIST En Aktif Hisseler10:03
|FRIGO
|23,16
|331.790
|% 20,97
|
|YKSLN
|8,09
|2.919.924
|% 14,51
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.287.219
|% 9,99
|
|KENT
|509,40
|1.138.000
|% -10,00
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|RALYH
|5,46
|1.695.428
|% -9,30
|
|BURCE
|21,76
|467.470
|% -6,61
|
|TUKAS
|11,09
|6.224.318
|% 0,00
|
|FENER
|29,04
|6.049.555
|% 2,98
|
|GARAN
|6,88
|5.503.849
|% -0,15
|
|KRDMD
|3,02
|4.741.321
|% 0,33
|
|ASELS
|16,82
|4.643.312
|% -0,06
|
|EKGYO
|1,76
|4.225.466
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|4.741.321
|% 0,33
|
|SKBNK
|1,39
|1.715.648
|% 0,72
|
|IHLGM
|1,43
|1.691.062
|% -1,38
|
|GARAN
|6,88
|5.503.849
|% -0,15
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3729
|7,3750
|% 0,10
|
|Euro
|8,7548
|8,7622
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,8333
|9,8826
|% 0,06
|
|Frank
|8,0642
|8,1128
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9606
|1,9704
|% 0,15
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|-5,30
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,98
|45,98
|0,40
|